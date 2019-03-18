Вышел первый трейлер фильма о Чарльзе Мэнсоне

В Сети появился первый трейлер фильма "Так сказал Чарли" о маньяке Чарльзе Мэнсоне. Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии IFC Films.



В основу сюжета положена история последовательниц Чарльза Мэнсона, руководителя секты "Семья". Они беспрекословно выполняли приказы своего лидера, и нередко - преступные, при этом веря в исключительность Мэнсона.



С тремя из них, приговоренными к длительному тюремному заключению, работает криминалист Карлин Фейт.



Выход фильма на широкий экран ожидается 10 мая 2019 года.



Чарльз Мэнсон был осужден за соучастие в девяти убийствах, произошедших в 1969 году. Одной из жертв людей Мэнсона стала беременная актриса Шэрон Тейн, жена режиссера Романа Полански.



Поскольку смертельная казнь в Калифорнии не применялась, лидера секты приговорили к девяти пожизненным срокам. В 2017 году он скончался в тюрьме в возрасте 83 лет.







