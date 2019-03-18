Вейпы намного опаснее, чем вы можете предположить

Многие считают, что вейпы (электронные аналоги обычных сигарет) намного безопаснее табачной продукции. Однако последние исследования говорят: вейпы повышают в 1,5 раза риск сердечного приступа. Также возрастает риск инсульта, ишемической болезни сердца и депрессии по сравнению с полным отсутствием вредной привычки.



Как отмечает "Российская газета", это установил Университет Канзаса после проведения анализа данных около 100000 курильщиков. Потребление табачной продукции повышало риск сердечного приступа на 165%, ишемической болезни сердца - на 94%, инсульта - на 78%. Риск повышали и вейпы, вопреки ожиданиям.



В свою очередь, эксперименты с грызунами показали: контакт с испарениями вейпов делал стенки сосудов менее эластичными, что увеличивало ломкость сосудов. К тому же, в испарениях вейпов содержится множество канцерогенов и прочих токсинов. Все они вырабатываются вследствие нагревания жидкости на металлической спирали накаливания.

