Песков: Россия пока не получала от США приглашения к переговорам о разоружении

Кремль пока не получил от Вашингтона каких-либо предметных предложений о переговорах по вопросам стратегической стабильности и разоружения.



Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который не исключил возможность проведения таких переговоров с Россией и Китаем.



"Пока сколь-нибудь внятных предложений [от США] не поступало", - сказал Песков.



Ранее в воскресенье Болтон заявил в интервью радиожурналисту Джону Катсиматидису, что считает целесообразным к переговорам по этим вопросам с РФ подключить и Китай.



