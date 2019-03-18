НАПК начало проверку еще 100 деклараций ТОП-чиновников

На внеочередном заседании Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о начале проведения полных проверок очередных 100 деклараций чиновников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"Это очередные декларации, которые были выбраны системой автоматизированного контроля в соответствии с суммой набранных баллов по установленным критериям. Решение о проведении проверок приняты с учетом значения суммы баллов, начиная с деклараций, которые получили наибольшее их количество", - говорится в сообщении.



С начала года процесс полных проверок начато по отношению уже к 600 декларациям.



Агентство будет проверять декларации о достоверности указанных в них сведений, точности оценки задекларированных активов, наличия конфликта интересов.

