В Киеве начали разбирать Шулявский мост

В сети появились фото, как в Киеве начали разбирать Шулявский путепровод, реконструкция которого продлится полтора года. Фото опубликовал в Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.



Движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано прилегающими улицами.



Так, на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.



Общественный транспорт с 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу.



Кроме того, на период проведения реконструкции Шулявского путепровода изменится работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси.

