На Украине похолодает, местами дожди и мокрый снег

В ближайшие сутки, 19 марта, в северо-западной части Украины погода изменится: из Центральной Европы переместится влажный и более прохладный воздух, увеличится облачность, пройдут дожди и снизится дневная температура. В юго-восточной части сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь, ночью в Карпатах, днем в Киевской, Черниговской и Сумской областях умеренный дождь (в горах с мокрым снегом); температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.



На остальной территории без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 11-16° тепла. Ветер на Украине юго-западный, западный, 7-12 м/с.



В Киеве ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 марта самая высокая температура днем была +20,2 в 1990 году, самая низкая ночью -16,4 в 1928 году.



20 марта ночью в большинстве северных, центральных областей и на Прикарпатье небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории, а днем по всей стране без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 5-10° тепла, в восточных и южных областях до 13°; в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза.



В Киеве - ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

