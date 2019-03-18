В СБУ заявили, что поймали "крымского шпиона"

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали уроженца Крыма, которого подозревабт в томм, что он был завербован российскими спецслужбами. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает пресс-служба СБУ.



"Установлено, что сотрудники Управления ФСБ в АРК и г.Севастополь завербовали уроженца Крыма, которому был присвоен псевдоним "Ночь". Его задачей был сбор и передача актуальных сведений о местах дислокации военной техники ВСУ на территории Херсонской области, членов ДУК Правый сектор, лидеров крымскотатарских общественных объединений Аскер и батальона им.Н.Челебиджихана", - говорится в сообщении.







В спецслужбе уточнили, что "привлечение украинца к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины" происходило во время его выезда на территорию АРК.



"Для этого представители российской спецслужбы искусственно создали компрометирующую ситуацию. Кроме того, с применением физического и психологического давления, угроз в адрес членов семьи гражданина сотрудники ФСБ РФ заставили его дать ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в Крыму", - пишет пресс-служба СБУ.



По факту открыто уголовное производство по статье о государственной измене (по ст.111 Уголовного кодекса Украины).



