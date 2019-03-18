Ученые снова раскрыли личность Джека-потрошителя

Ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса нашли новые доказательства причастности Аарона Косминского к одному из убийств, совершенных Джеком-потрошителем в 1880-х годах в Лондоне. Об этом пишет The Sun.



Проведенный анализ шали, на которой была ДНК как одной из жертв, так и убийцы, показал, что польский иммигрант, парикмахер Косминский причастен к этому преступлению. «Обнаружение обоих совпадающих профилей в одном и том же доказательстве повышает статистическую вероятность его полной идентификации и подтверждает утверждение о том, что платок является подлинным», — указали исследователи в «Журнале судебных наук»



В 2014 году Косминского уже называли Джеком-потрошителем. Позднее доказательства его причастности к убийствам поставили под сомнение.



Прозвище Джек Потрошитель было взято из письма, которое попало в лондонское агентство новостей от имени убийцы. Ему приписывают по меньшей мере пять убийств, совершенных в 1888-1891 годах в лондонском районе Уайтчепел. Жертвами серийного убийцы становились местные проститутки. Полиции Лондона не удалось установить настоящее имя маньяка, и его преступления так и остались нераскрытыми.

