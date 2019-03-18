США задумались о новых санкциях против России из-за Венесуэлы

В Конгрессе США представили законопроект о введении ограничений на въезд в страну для россиян и граждан других стран, которые «оказывают влияние в Венесуэле». Документ, автором которого стал член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц, опубликован на сайте Конгресса США.



Согласно проекту закона, в качестве рестриктивных мер предусматривается запрет на выдачу виз и въезд в Соединенные Штаты лицам, «которые действуют от имени правительства России в прямой поддержке венесуэльских сил безопасности». Под ними подразумеваются, как уточняют авторы документа, армия, национальная гвардия, разведка, полиция и следственные органы МВД Венесуэлы.



Кроме того, отмечается, что иностранцы, уже получившие разрешительные документы на въезд, могут их лишиться.



В тексте законопроекта также говорится об увеличении российского присутствия в Западном полушарии, что «вызывает беспокойство США и союзников в регионе». В частности, авторы напомнили об отправке в Венесуэлу в декабре прошлого года двух стратегических ракетоносцев Ту-160, тяжелого военного транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62 российских воздушно-космических сил.



Помимо этого, в проекте говорится о финансовой помощи, которую Москва оказывает Каракасу. Так, 12 марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы, несмотря на наложенные Вашингтоном на Боливарианскую Республику санкции.



28 февраля законопроект был направлен на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет сената США.

