Илон Маск показал очередное изображение электрического пикапа Tesla

Во время презентации электрического кроссовера Model Y публике показали первый тизер пикапа Tesla. На единственном изображении можно увидеть контурное светодиодное освещение, размещенное, вероятно, на грузовой платформе. Известно, что без подзарядки пикап Tesla сможет проезжать до 800 километров.



Премьера прототипа электрического пикапа должна состояться в этом году, но о модели по-прежнему мало информации. Из твитов Маска известно, что в базовое оснащение грузовика войдёт двухмоторная силовая установка, подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку, автопарковщик. Дверца грузовой платформы будет поворачиваться на шарнирном четырехугольнике, а также опускаться до земли. Пробег пикапа на одной зарядке составит 640-805 километров.



Конкурентами Tesla станут фирмы Rivian и Bollinger. У первой уже есть серийный электрический пикап R1T с 360-миллиметровым дорожным просветом, четырьмя электромоторами (760 сил и 1120 Нм момента) и адаптивной подвеской. Запас хода Rivian R1T зависит от емкости батареи и составляет от 400 до 640 километров.



Bollinger B2 оборудуется гидропневматической подвеской и запатентованной системой сквозной погрузки, а также двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента с питанием от батареи емкостью 120 киловатт-часов. На одной зарядке B2 будет проезжать до 320 километров.

