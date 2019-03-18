На Донбассе погиб 21-летний военный – ООС

Представитель Министерства обороны, полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил, что 18 марта в зоне проведения операции объединенных сил в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий.



Об этом он сказал на брифинге относительно ситуации в районе проведения ООС.



"К большому сожалению, по имеющейся информации в составе подразделений Объединенных сил от начала текущих суток имеется безвозвратная потеря. Вследствие вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий 1998 г.р.", - сообщил Гуцуляк.



Он выразил соболезнования родным и близким погибшего военного, а также его боевым собратьям.



Также представитель Минобороны отметил, что с начала текущих суток на линии боевого соприкосновения по состоянию на 12.00 зафиксировано уже 2 прицельные обстрела со стороны российско-оккупационных войск, в частности, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

