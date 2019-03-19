С начала года от осложнений кори умерли 11 человек

С начала года от осложнений кори умерло 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.



"С начала года от осложнений кори умерло одиннадцать человек", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, в Ровенской области от осложнений кори умерла 9-летняя девочка.



Также напомним, что за неделю корью в Украине заболели более 2 тысяч человек.



Всего, по данным Минздрава, с начала года корью в Украине заболело 30 794 человека.

