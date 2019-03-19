Меры по безопасности АЭС в Украине усилены в 10 раз - Порошенко

В Украине усилены меры по обеспечению безопасности атомных электростанций в связи с потенциальными террористическими угрозами, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Могу заявить, что меры по безопасности увеличены в 10 раз. И мы готовы нести ответственность по безопасности от террористических угроз, причем как угроз от террористических атак с земли, так и воздушного пространства, атомных станций. Хотя в 2014 году ситуация была намного хуже", - сказал П.Порошенко на совещании по вопросам развития атомной энергетики и повышение уровня безопасности при использовании ядерной энергии в понедельник в г.Нетешин Хмельницкой области.



Глава государства подчеркнул, что госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" (Киев) находит возможности для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны, и предпринимает меры по противодействию потенциальным угрозам вместе со Службой безопасности Украины и Национальной гвардией.

