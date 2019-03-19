Украина уменьшила экспорт вина на 87%

В феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года импорт вина увеличился на 1,2%, или на 0,107 млн долларов до 9,038 млн долларов, экспорт - уменьшился на 87,2%, или на 3,837 млн долларов до 0,562 млн долларов. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет УНН со ссылкой на Государственную фискальную службу.



Отмечается, что наибольшие поставки вина в феврале были из Италии (2,408 млн долларов).



В январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 2018 года импорт вина уменьшился на 10,5%, или на 1,737 млн долларов до 14,764 млн долларов, экспорт - на 84,1%, или на 8,412 млн долларов до 1,588 млн долларов.

