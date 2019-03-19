Эксперты назвали самые чистоплотные авиакомпании
Специалисты международной организации оценки авиационного сервиса Skytrax составили рейтинг 30 самых чистоплотных авиакомпаний мира. Лидировала в перечне японская All Nippon Airways. Об этом отмечается на официальном сайте компании.
На втором месте расположена тайваньская EVA Air, а замыкает тройку лидеров корейская Asiana Airlines.
Далее в ТОП-10 вошли Singapore Airlines, Japan Airlines, Cathay Pacific Airways, Qatar Airways, Swiss International Air Lines, Hainan Airlines и Lufthansa.
При составлении рейтинга эксперты оценивали авиакомпании по целому ряду критериев, включая чистоту туалетов, столиков, сидений, ковров и панелей для ручной клади.
Источник: Корреспондент
18.03 15:36