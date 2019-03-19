Порошенко: План вступления в НАТО расписан по дням

План движения Украины в направлении членства в Европейском союзе и НАТО разработан по годам, месяцам, неделям и даже по дням, и ни один день не будет потерян. Об этом президент Петр Порошенко заявил на совещании по вопросам развития атомной энергетики в Хмельницкой области, сообщает Укринформ.



"Мы четко зафиксировали в Конституции обязательность политики Украины, направленной на подготовку страны к членству в Европейском союзе и НАТО... Наша команда наметила совершенно четкий план движения по этому пути по годам, месяцам, неделям и даже по дням. Я подчеркиваю, что мы не собираемся терять ни одного дня ", - сказал Порошенко.



Он добавил, что это направление движения Украины является абсолютно правильным, об этом свидетельствуют достигнутые результаты.



"Кстати, хочу подчеркнуть, не надо стесняться об этих результатах напоминать, потому что сделано очень много", - добавил глава государства.

