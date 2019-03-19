Мошеннических операций с платежными картами стало больше - НБУ

Доля мошеннических операций с платежными картами в Украине в 2018 году выросла до 92 грн на 1 млн грн операций с 77 грн в 2017 году, сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Ольга Василева.



"За 2018 год статистика по мошенническим операциям подросла. В 2018 году на 1 млн грн операций по платежным картам 92 грн приходится на незаконные операции, тогда как в 2017 году - 77 грн. Средний чек по незаконным операциям в 2018 году составил приблизительно 2,5 тыс. грн, тогда как в 2017 году - 2,1 тыс. грн", - сказала О.Василева в ходе "круглого стола" в Киеве в понедельник.



По ее словам, самый большой процент мошеннических операций занимает интернет, а также фишинг с использованием методов социальной инженерии.



О.Василева подчеркнула важность повышения финансовой грамотности населения для снижения уровня карточного мошенничества.

