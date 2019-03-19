Для начала работы над Hyperloop не хватает еще одного отчета украинских ученых

Для начала работы над Hyperloop не хватает еще одного отчета украинских ученых

Сейчас Национальная академия наук Украины готовит расширенный отчет о перспективах и возможностях развития транспорта пятого поколения в Украине, на основе которого разработают техническую документацию для тестовой линии Hyperloop. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

Как отметили в пресс-службе, в конце января НАНУ официально представила проект "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине", следующим этапом подготовки к строительству Hyperloop станет презентация отчета НАНУ "Экономические исследования, обоснование перспектив и возможностей развития транспорта пятого поколения в Украине".

При этом в Мининфраструктуры уточнили, что отчет будет содержать информацию, основываясь на которой в дальнейшем разработают техническую документацию для тестовой линии Hyperloop, что и определит сроки завершения строительства и начало испытаний на тестовой линии.