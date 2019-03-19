Для начала работы над Hyperloop не хватает еще одного отчета украинских ученых

Сейчас Национальная академия наук Украины готовит расширенный отчет о перспективах и возможностях развития транспорта пятого поколения в Украине, на основе которого разработают техническую документацию для тестовой линии Hyperloop. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.



Как отметили в пресс-службе, в конце января НАНУ официально представила проект "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине", следующим этапом подготовки к строительству Hyperloop станет презентация отчета НАНУ "Экономические исследования, обоснование перспектив и возможностей развития транспорта пятого поколения в Украине".



При этом в Мининфраструктуры уточнили, что отчет будет содержать информацию, основываясь на которой в дальнейшем разработают техническую документацию для тестовой линии Hyperloop, что и определит сроки завершения строительства и начало испытаний на тестовой линии.



