НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 71,5 млн грн

НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 71,5 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) 15 марта предоставил трем банкам кредит рефинансирования на общую сумму 71,5 млн грн, сообщается на веб-сайте центробанка.

Средства предоставлены на 14 дней под 18% годовых.

Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, НБУ с 11 января 2019 года обновил операционный дизайн монетарной политики для более гибкого реагирования на переход банковской системы от профицита к дефициту ликвидности.

Основными операциями нового дизайна являются тендеры как по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и по предоставлению кредитов рефинансирования на этот же срок. Процентная ставка по обоим инструментам установлена на уровне учетной ставки НБУ.

Тендеры по предоставлению рефинансирования и размещению депосертификатов не ограничены в объемах и проводятся, чередуясь, раз в неделю по пятницам: одну неделю - тендер по предоставлению ликвидности, вторую - размещение депозитных сертификатов.