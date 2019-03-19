Еще один магазин Roshen пытались поджечь в Киеве

Около 15.10 в Киеве загорелся магазин Roshen, передает корреспондент УНН со ссылкой на очевидцев.



Речь идет о магазине по ул.Крещатик рядом с Бессарабской площадью.



Огонь вспыхнул у входа в магазин. Судя по словам очевидцев его быстро потушили. УНН выясняет обстоятельства возгорания.



Как сообщалось, вечером 17 марте неизвестные подожгли магазин Roshen на проспекте Оболонском в Киеве. Начато досудебное расследование по ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Все найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.

