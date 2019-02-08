Украина выполнила все "маяки" МВФ - Минфин

Украина выполнила все так называемые маяки и большую часть условий программы сотрудничества с МВФ. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила министр финансов Оксана Маркарова, пишет Европейская правда. "... а те, которые не выполнены - в процессе выполнения, и мы понимаем, что их имплементация продвигается хорошо", - сказала она.



По ее словам, подготовка к объявлению конкурса на отбор руководителей государственной таможенной и Государственной налоговой служб в процессе, однако, даже если этот пункт будет выполнен не до конца апреля, а к середине мая - это технический момент.



"Главное, чтобы к моменту нашего шестимесячного просмотра (май), мы выполнили все, что пообещали выполнить", - подчеркнула Маркарова.



Часть обязательств, которые еще предстоит выполнить, касается государственных банков. "Скоро HR компании представят нам перечень кандидатов в независимых наблюдательных советов Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка. Я надеюсь, это произойдет до конца апреля", - сказала Маркарова.



"Потом нужно будет определиться с представителями от Кабмина и Администрации Президента. Думаю, что этот вопрос будет решен достаточно быстро", - сообщила министр.



Выполнение ряда условий Меморандума и обязательств Украины перед ЕС зависит от парламента. Ожидается, что Верховная Рада поддержит законопроект о введении авторизованных экономических операторов (№7473). Министр ожидает, что парламентарии рассмотрят его после закона о языке.

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Еще два законопроекта, которые нужно принять в рамках обязательств перед МВФ и ЕС, - о введении общего транзита (№9532) с 35 странами и о предотвращении отмывания средств (№9417). Последний позволит привести правила финансового мониторинга в соответствии с Директивой ЕС. Эти законопроекты, вместе с ратифицированной Конвенцией MLI, позволят объединить усилия в борьбе с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения.



"Если говорить о пунктах меморандума, которые не являются маяками программы, то МВФ всегда с пониманием относится к причинам, по которым мы можем не уложиться в определенные программой сроки. Главное, чтобы эти причины были объективными ", - пояснила она.



По словам Маркаровой, сегодня от продолжения сотрудничества Украины с МВФ зависит, сможет ли Украина получить финансирование Всемирного банка. Украина уже начала переговоры с ВБ о следующей сумме гарантий.



Также она рассказала о переговорах с Всемирным банком о кредитах на миллиард долларов. Кроме того, ожидается транш от ЕС на 500 миллионов евро.

