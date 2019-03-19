Ручные опрыскиватели Фореста - качество и практичность

Не новость, что залог богатого урожая - тщательный уход за растениями. У дачников помимо города часто есть хлопоты о саде. Насекомые уничтожают и овощные культуры, и цветочные клумбы, и плодовые деревья. С каждым огородником может приключиться нашествие вредителей, поэтому необходима обработка растений химическими препаратами. Вручную с распылением химикатов справиться невозможно, для этого подойдет садовый инструмент - опрыскиватель. У него простой принцип работы: нажмите на рычаг и распылите препарат. Различают несколько видов опрыскивателей для разных типов работ: ручные, аккумуляторные и бензиновые.

Ручный опрыскиватель: принцип работы и особенности выбора

Ручные опрыскиватели - самые простые в использовании среди всех видов. Принцип работы такого инструмента заключается в том, что пользователь вручную качает воздух, чтобы создать необходимое давление, струя выходит из наконечника. Если давление падает, необходимо подкачать воздуха.

Особенности выбора ручного опрыскивателя:

Определитесь с назначением опрыскивателя. Иными словами, для чего вы собираетесь использовать инструмент - для цветов, тепличных растений или ягодных кустарников. Ручные опрыскиватели также можно использовать для обработки деревьев в саду, но тогда штанга должна быть длиннее, а объем бака — больше. Эргономичность. Чтобы работа не приносила неудобств, выбирайте пульверизатор с телескопической штангой (ее можно регулировать) и радиус работы будет больше. Резервуар для жидкости. Для ручных зачастую изготавливают корпус из прозрачного пластика, чтобы визуально определять уровень жидкости. Преимущество отдавайте опрыскивателям с мерной шкалой. Другие важные детали. В ручном опрыскивателе важны: фильтр, воздушный клапан, форсунки. Фильтр задерживает большие частицы, предотвращая засорение бака. Воздушный клапан необходим для регулирования количества воздуха и предотвращения разрыва резервуара. Форсунки регулируют мощность струи.

Помимо этих критериев обратите внимание на марку производителя. Среди производителей пульверизаторов можно выделить ТМ Foresta ( https://www.motoblok.biz/ru/catalog/12857/opryskivateli-foresta.html ).

Ручные опрыскиватели Фореста

Прежде чем выбрать подходящую модель, изучите характеристику товара, при необходимости проконсультируйтесь со специалистом. Бренд Фореста занимается изготовлением садовой продукции и отвечает стандартам европейского качества. Модели отличаются по объему бака и назначению, но не отличаются по качеству материалов. Даже бюджетные модели изготовлены из прочных материалов и сослужат вам долгую службу.



Опрыскиватель пневматический Foresta HS-125







Самая популярная модель на сайте мотоблок, отличается простотой конструкции и эргономичностью, подойдет для распыления химикатов в саду и огороде.

Устройство перемещается с помощью колес, эргономичная ручка регулируется, подстраиваясь под рост пользователя.

На корпусе есть мерная шкала.

У насоса металлический поршень, что позволяет устройству служить дольше.

У опрыскивателя широкая горловина, благодаря чему можно легко наливать жидкость, объем бака - 12 литров.

Длина шланга составляет три метра, длина штанги - 0,68 метров (трубка состоит из меди).

Бак изготовлен из прочного пластика и легко переносит воздействие солнечных лучей, выносит удары и не трескается со временем.

Стоимость модели в интернет-магазине Мотоблок - 1288 гривен.