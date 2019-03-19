НАБУ просит сообщать о коррупции своих сотрудников

Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро начинает принимать информацию от граждан о возможных коррупционных действиях работников НАБУ. Об этом в понедельник, 18 марта, говорится на сайте ведомства.



В сообщении отмечается, что особенно интересует информация относительно возможных противоправных действий сотрудников НАБУ во время расследования фактов злоупотреблений в государственном концерне Укроборонпром и ПАО Укрзализныця, которая ранее не была обнародована в СМИ и является неизвестной управлению внутреннего контроля НАБУ.



Сообщить о таких фактах, в том числе анонимно, можно по электронному адресу или по мобильным телефонам, которые указаны на сайте.

