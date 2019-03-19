ЕС, США и МВФ раскритиковали все законы о незаконном обогащении

Председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что получил письмо от послов США и ЕС, а также от представительства Международного валютного фонда с просьбой отложить рассмотрение всех законопроектов о незаконном обогащении.



Об этом он сказал на согласительном совете в понедельник.



По его словам, соответствующая просьба была в письме, которое пришло ему в понедельник.



"Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо - сегодня пришло: они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны. В том числе и президентский", - сказал председатель парламентского комитета.



Вместе с тем, нардеп Мустафа Найем опубликовал указанное письмо, в котором, в частности, предлагается провести дополнительные обсуждения документов.



В нем отмечается, что для того, чтобы стать эффективным средством в борьбе с коррупцией, законопроект о незаконном обогащении должен быть разработан в соответствии с международными обязательствами страны (в том числе в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции) и в соответствии с Конституцией Украины и основных принципов ее правовой системы.



"Мы отмечаем, что разработанные законопроекты (в том числе представленные президентом Украины) не полностью соответствуют этой цели и поэтому должны быть пересмотрены и тщательно обсуждены с соответствующими заинтересованными сторонами", - говорится в письме.



Отмечается, что все подписавшиеся готовы оказать любую помощь и консультации, в том числе, через своих экспертов и представителей при подготовке окончательной редакции законопроекта.



"Потребность в быстром решении проблемы в антикоррупционном законодательстве не должна обеспечиваться путем нарушения надежности и конституционности положений статьи о незаконном обогащении. Мы также призываем украинскую власть найти способ продолжить работу над десятками расследований, которые уже были начаты", - говорится в письме.

