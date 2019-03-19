Печать на холсте: особенности технологии и сферы применения

Печать на холсте – это традиционный способ нанесения изображения на материал. Здесь есть один существенный нюанс, изображение наносится не на бумагу, а на натуральный холст, который применяется художниками для написания картин. Отметим, что холст – это специальный плотный материал. Он имеет фактуру, которая имитирует художественное полотно. Изображение, напечатанное на нем, очень похоже на настоящую картину. Сразу отметим, что печать на холсте, а точнее качество готовой работы, напрямую зависит от используемых материалов – как качества самого холста, так и красок, технологий, оборудования и т.д.

Особенности технологии

Печать на холсте стала популярной среди современных людей, так как благодаря такой технологии можно перенести любую фотографию на холст. Это станет уникальным и оригинальным подарком для близких. Также можно осуществить репродукцию любой картины известного художника и тем самым разнообразить и преобразить свой интерьер.





Активно используется печать на холсте дизайнерами интерьеров, которые декорируют помещение оригинальными панно, мозаикой картин и т.д. Самое главное в такой технологии заключается в том, что любое цифровое изображение можно переносить на холст и создавать музейные картины.

Преимущества печати на холсте

Среди уже выделенных преимуществ хочется остановиться на таких моментах:

стильное, эксклюзивное и оригинальное украшение интерьера;



благодаря современному оборудованию и профессионализму исполнителей на холст может быть нанесено изображение любой сложности;



сохраняется готовое изделие достаточно долгие годы, не теряя яркости, фактуры, структуры и т.д.

Заказать печать на холсте можно в специализированной полиграфической компании, которая способна предложить:

индивидуальный подход к каждому заказчику;



максимальное соблюдение сроков;



контроль качества на каждом этапе изготовления заказа;



применение качественных натуральных материалов;



консультация дизайнеров и стилистов в сфере оформления изделий и подбора материалов;



холст, который используется исключительно с натуральной основой.

Стоимость печати на холсте находится на доступном уровне, поэтому заказать такой оригинальный подарок или украшение для своего интерьера может каждый желающий. Оформить заказ на печать можно как посредством телефонной связи, так и на сайте компании. При этом независимо от того, в какой точке страны находится заказчик, изделие будет доставлено в любом случае.