Названы лучшие герои сериала Игра престолов

Авторы британского издания The Independent составили рейтинг лучших героев Игры престолов. Для некоторых выбор лидера может показаться неожиданным, однако возглавила перечень именно Серсея Ланнистер.



Издание отмечает, что этот персонаж является одним из самых сложных, которые когда-либо появлялись на экране. Зрители продолжают сопереживать ей, несмотря на ужасные злодеяния, которые сотворила героиня в предыдущих сезонах.



Второе место занимает брат Серсеи Тирион Ланнистер, которого назвали "настоящим героем с неистовым интеллектом". Тирион не тот, кто может одолеть врага мощными мускулами. Его оружие - это пытливый и хитроумный мозг.



Замыкает тройку лидеров Джейме Ланнистерю. Этот изначально негативный герой существенно трансформируется на протяжении сериала в лучшую сторону.



Далее идут Кейтлин Старк, Джоффри Баратеон, Сандор "Пес" Клиган, Санса Старк, Бриенна Тарт, Петир Бейлиш и Робб Старк.



Что касается худших персонажей, то ими названы Рикон Старк, Робин Аррен, Ренли и Томмен Баратеоны.

