Apple выпустила новыe iPad mini и Air

Корпорация Apple представила новые iPad mini и Air.



Новый iPad mini получил тот же дизайн, что и у модели 2015 года: IPS-экран с диагональю 7,9 дюйма и разрешением 2048х1536 пикселей, алюминиевый корпус и сканер отпечатков Touch ID в кнопке Home. Вместе с этим он получил процессор Apple A12 Bionic и поддержку стилуса Apple Pencil первого поколения. Стоимость устройства начинается от 33 тысяч за версию с накопителем на 64 гигабайта, а модель с поддержкой LTE стоит 44 тысячи. Модель на 256 гигабайт стоит 45,5 тысячи рублей, а с LTE — 56,5 тысячи.



iPad Air же имеет 10,5-дюймовый экран и уменьшенные рамки как у iPad Pro прошлого поколения. Кроме нового процессора и поддержки Apple Pencil, к планшету можно подключить клавиатуру Smart Keyboard от старого iPad Pro 10,5. Указывается, что версия Air на 64 гигабайта стоит 43 тысячи рублей, а на 256 — 55,5 тысячи. Модель с поддержкой LTE обойдется в 54 и 66,5 тысячи соответственно.



Предполагалось, что презентация новых планшетов Apple состоится 25 марта на пресс-конференции компании. Также на мероприятии, по слухам, представят новую версию AirPods и назовут дату начала продаж беспроводной зарядки AirPower, анонсированную в сентябре 2017 года.

