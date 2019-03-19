В Google решили отказаться от выпуска планшетов

Google урезает размер своей группы разработчиков для ноутбуков и планшетов, предлагая десяткам инженеров и менеджеров поискать другое место в компании. При этом уже спроектированные устройства компания отправит в производство и представит в этом или следующем году, сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники.



Согласно одному источнику, у команды разработчиков аппаратного обеспечения была "куча вещей в работе", и сокращение числа инженеров аппаратных средств и программных менеджеров в команде, вероятно, "урезает портфель" продуктов.



Пострадавшие сотрудники получили указание искать временные роли в других командах Google или Alphabet, что вызывает вопросы о будущих планах Google по оборудованию. Впрочем, предлагая сотрудникам искать временные, а не постоянные новые роли, Google может оставить себе возможность маневра.



Кроме того, сотрудники подразделения Create, которые занимаются производством устройств, увольнять не стали. Таким образом, в ближайшие месяцы линейка продуктов Google, скорее всего, не изменится. А вот от долгосрочных проектов Google откажется.



Что касается ноутбуков, то слухи о Pixelbook 2 циркулировали с момента аппаратного события компании в октябре прошлого года. Хотя нет никаких признаков того, что Google планирует отказаться от Pixelbook, сокращение штата предполагает, что Google вряд ли дополнит свою собственную линейку Chromebook более широким ассортиментом продуктов.



Напомним, последним планшетом компании стал Pixel Slate, а ноутбуком — Pixelbook. Вероятно, теперь производитель сосредоточится на смартфонах Pixel и устройствах умного дома. Pixel Slate был предназначен для конкуренции с Microsoft Surface Pro и Apple iPad Pro, но был принят весьма прохладно.



Напомним, что в 2018 году на долю iPad различных модификаций пришлось около четверти рынка планшетов. Далее в списке расположились Samsung, Amazon, Huawei и Lenovo. При этом рынок планшетов продолжает сокращаться.

