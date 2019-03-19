Умер режиссер Марлен Хуциев

19 марта в возрасте 94 лет в России умер известный режиссер Марлен Хуциев, снявший такой культовый фильм своего времени, как "Весна на Заречной улице".



Хуциев попал в больницу в конце декабря. Режиссер настоял, чтобы его госпитализировали вместе с супругой Ириной Соловьевой, поскольку опасался за ее здоровье. Она умерла 4 января. 16 марта Марлена Хуциева увезли с желудочно-кишечным кровотечением в отдел реанимации. Спасти его не удалось.



"Страна" вспоминает три самых известных фильма режиссера, полюбившихся миллионам зрителей.



"Весна на Заречной улице"







Большая часть съемок истории о непростых отношениях выпускницы пединститута и ударника труда и ее ученика снималась в Запорожье - на заводах "Запорожсталь", "Днепроспецсталь", в парке "Дубовая роща", в школе рабочей молодежи, в местном ДК. Некоторые сцены снимали в Одессе. Интересно, что роль учительницы Татьяны Сергеевны сыграла непрофессиональная актриса Нина Иванова. А Николаю Рыбникову вживаться в роль помогал 23-летний Григорий Пометун, который впоследствии стал заслуженным сталеваром Украины.



Кстати, и в Одессе, и в Запорожье после съемок появились улицы Заречные. А в Запорожье еще и памятник главному герою Саше Савченко.



Фильм стал настолько популярным, что только после выхода в прокат его посмотрели около 30 миллионов зрителей.



"Застава Ильича"







Фильм стал одним из символов эпохи "оттепели", это лирическая киноповесть о поколении, которое вступает в жизнь после XX съезда партии, на котором осудили культ личности. Фильм рассказывает о жизни молодого парня Сергея Соловьева, который живет с матерью и сестрой в коммуналке в районе Заставы Ильича, и двух его друзей.



В знаменитой сцене поэтического вечера появились такие культовые поэты, как Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Римма Казакова, Борис Слуцкий, Михаил Светлов.



Изначально лента называлась "Мне двадцать лет", но после нападок цензуры название изменили. Генсек Никита Хрущев не узнал в трех героях современной молодежи и сказал, что не верит в сцену, где умерший отец, образ которого видит герой, не может ответить ему на вопрос "Как жить?" Фильм постоянно урезали, меняли. И только в 80-х он смог, наконец, выйти в первозданном виде.



Кстати, в "Заставе Ильича" сделали первые шаги очень известные актеры. Например, в сцене молодежной вечеринки появилась Светлана Светличная.



"Июльский дождь"







Фильм рассказывает историю молодой пары, которая длится от июльского дождя до осени. За это время они встречаются со своими друзьями, у героини умирает отец, случаются разные события, и постепенно отношения, которые начинались, как идеальные, распадаются.



Интересно, что сюжет пришел в голову Хуциеву во время съемок "Весны на Заречной улице" в Одессе. Во время дождя режиссер вбежал в телефонную будку и представил девушку, которая бы тоже пряталась от ливня, а он накинул бы ей пиджак на плечи.



По стилю, поэтичности, операторской работе, фильм сравнивают с фильмами новой французской волны. Это скорее не рассказ, а зарисовки, очерки, наброски. Некоторые считают, что герои "Июльского дождя", это повзрослевшие герои из "Заставы Ильича".



Кстати, из-за этой стилевой особенности фильм, вышедший в конце "оттепели" обвинили в слабой драматургии, эстетизме, затянутости. Такое письмо было опубликовано в журнале "Советский экран" и показало, что советский кинематограф руками критиков постепенно уводят на другую дорожку, а многие снятые в это время фильмов легли на полку.

