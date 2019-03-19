Илон Маск попал в новый скандал из-за публикации в Twitter

Генеральный директор Tesla Илон Маск никогда не согласовывал свои посты в Twitter о компании с тех пор, как заключил сделку с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), касающуюся того, как он должен передавать важную информацию о производителе электромобилей. Об этом сообщил американский регулятор, передает Reuters.



Отмечается, что публичная война между гендиректором Tesla и SEC оказывает давление на Маска, который пытается сделать компанию прибыльной после снижения цены на седан Model 3 до $35 000.



Регулятор заявил, что 19 февраля Маск сообщил своим подписчикам в Twitter о том, что Tesla в 2019 году построит около 500 000 автомобилей. Это, по мнению SEC, "вопиющее нарушение" соглашения, поэтому Комиссия спросила у компании, был ли предварительно одобрен какой либо твит Маска с тех пор, как суд одобрил сделку между регулятором и гендиректором Tesla. Через две недели Tesla ответила: "нет".



Сам Маск в свою очередь, утверждает, что его твит соответствовал соглашению, а попытка SEC найти в его действиях неуважение посягнула на его свободу слова.



Юристы предпринимателя заявили, что февральское сообщение основателя Tesla в Twitter соответствовало коммуникационной политике компании для руководителей высшего звена и подтверждало публичную информацию компании.

