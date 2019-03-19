Из-за закрытия Шулявского моста на улице Телиги перманентные пробки

В Киеве после закрытия на реконструкцию Шулявского моста существенно затруднено движение авто в этом районе. В частности, во вторник, 19 марта пробка образовалась на улице Телиги. Как уточняет корреспондент "Страны" на участке от Петровки в сторону Шулявки выключены светофоры и движением руководят регулировщики. В сторону центра образовалась тянучка из автомобилей, но не критичная.



На самом "уставшем" Шулявском мосту сейчас никаких работ не ведут.



Напомним, снос моста начался в ночь с 16 на 17 марта. Эпохальное для Киева событие посетил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что новый путепровод начнут строить в апреле, а вот закончат лишь в следующем году - предположительно, в сентябре 2020-го.

