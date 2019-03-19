В Белоруссии начался сбор подписей за изгнание российского посла

На белорусском сайте petitions.by появилась петиция, авторы которой требуют признать посла России в Белоруссии Михаила Бабича персоной нон грата. Внимание на это обратила «Хартия-97».



Петиция появилась на сайте 16 марта. «Учитывая командный тон посла России Бабича Михаила Викторовича, не понимающего разницы между федеральным округом Российской Федерации и независимым государством Республика Беларусь, что, полагаем, ведет к подрыву дружеских отношений между нашими странами, просим, в соответствии со статьей 9 и статьей 43 Венской конвенции от 18.04.1961 "О дипломатических сношениях", объявить посла Российской Федерации Бабича Михаила Викторовича persona non grata», — говорится в тексте петиции.



На 14:00 19 марта под петицией подписались более 1,2 тысячи человек. Обращение планируют отправить в МИД Белоруссии 1 апреля.

