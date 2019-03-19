Меркель обещает до конца бороться за организованный выход Британии из ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена до последнего добиваться выхода Британии из ЕС с соглашением.



"Я буду бороться до последнего часа 29 марта за упорядоченный выход Британии из Европейского Союза. У нас немного времени, но все еще есть несколько дней", - заявила А.Меркель во вторник на конференции в Берлине.



Ранее во вторник госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что в Евросоюзе уже устали от переговоров по Brexit.



Парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению и оба раза отверг эту сделку.



Накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если Т.Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС.



При этом в Брюсселе неоднократно заявляли, что не готовы менять параметры сделки.

