Меркель обещает до конца бороться за организованный выход Британии из ЕС

Меркель обещает до конца бороться за организованный выход Британии из ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена до последнего добиваться выхода Британии из ЕС с соглашением.

"Я буду бороться до последнего часа 29 марта за упорядоченный выход Британии из Европейского Союза. У нас немного времени, но все еще есть несколько дней", - заявила А.Меркель во вторник на конференции в Берлине.

Ранее во вторник госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что в Евросоюзе уже устали от переговоров по Brexit.

Парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению и оба раза отверг эту сделку.

Накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если Т.Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС.

При этом в Брюсселе неоднократно заявляли, что не готовы менять параметры сделки.