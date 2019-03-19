"Челси" обвинил болельщиков "Динамо" в расизме и пожаловался УЕФА

Лондонский футбольный клуб "Челси" подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на расистское поведение болельщиков киевского "Динамо", передает УНН со ссылкой на заявление клуба.



Речь идет о матче 1/8 финала Лиги Европы “Динамо” — “Челси”, который состоялся на прошлой неделе.



“Мы можем подтвердить сообщение о расистских выкриках в адрес одного из наших игроков в последние минуты матча в Киеве. Мы искренне осуждаем такое отвратительное поведение. Информация о данном случаи была передана рефери после окончания матча, а председатель и секретарь клуба поговорили с делегацией УЕФА”, — говорится в сообщении.



Представители лондонского ФК надеются на скрупулезное расследование инцидента со стороны УЕФА.



“Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, и мы обеспечим полное сотрудничество”, — говорится в сообщении ФК.

