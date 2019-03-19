Мэй встретится с кабмином после отказа спикера от третьего голосования по Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник встретится с членами кабинета министров, чтобы обсудить следующие шаги по Brexit, сообщает BBC.



В понедельник спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если британский премьер-министр не внесет принципиальные изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС.



После этого правительство Великобритании стало рассматривать варианты дальнейших действий, отмечает телеканал.



Одним из вариантов, рассказал государственный министр по вопросу семьи и детей Надхим Захави, может стать голосование депутатов по тому, следовать ли нормативам, на которые ссылался Дж.Беркоу, принимая решение о голосовании.



В то же время, ирландские СМИ сообщают, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар во вторник утром в Дублине встретится с главой Европейского совета Дональдом Туском.

