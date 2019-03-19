Техмисия МВФ положительно оценила выполнение Киевом условий программы сотрудничества - Минфин

Техническая миссия Международного валютного фонда, которая закончила свою работу в Украине на прошлой неделе, положительно оценила выполнение условий новой программы сотрудничества. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире Радио НВ, сообщает УНН.



"На прошлой неделе завершила работу техническая миссия МВФ. Это не оценочная миссия, которая идет перед просмотром программы, это техническая миссия, которая приезжает, чтобы посмотреть, каким образом мы прогрессируем в программе до того, как будет непосредственно миссия оценочная. Техническая миссия очень положительно оценила выполнены условия (программы сотрудничества с МВФ - ред.)", - заявила Маркарова.



По ее словам, в прошлом году в Украине находились технические миссии МВФ, касающиеся среднесрочного бюджетирования, в ближайшее время ожидается техническая миссия по налогам. Последняя же миссия отметила, что подавляющее количество требований Украина выполняет.



При этом она добавила, что сейчас международные партнеры Украины, включая МВФ, выражают беспокойство из-за решения Конституционного Суда об отмене нормы о незаконном обогащении. Впрочем с траншем, как отметила Маркарова, этот вопрос не связан.

