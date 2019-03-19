Мужчина по вызову рассказал о странных желаниях клиенток

Житель Великобритании, зарабатывающий секс-услугами для женщин, рассказал изданию LADbible о своей работе.



По его словам, он решил заняться проституцией около трех лет назад. «Я всегда любил женщин и авантюры», — пояснил мужчина. Через две недели после регистрации на сайте для эскортников на его рекламу откликнулась первая клиентка.



Теперь это занятие приносит ему от 4 тысяч до 10 тысяч фунтов стерлингов в месяц. «Только одному другу известно, что я делаю, — утверждает он. — У меня есть обычная работа, так что это не та вещь, о которой можно сказать кому угодно. Даже родственники не знают, хотя скрывать бывает очень трудно».



В качестве мужчины по вызову британец объехал всю Европу и Северную Америку, побывал в Аргентине. По его словам, самая памятная встреча была на Мальдивах. «Мы 18 дней веселились на потрясающем курорте, — вспоминает он. — В Вегасе на целый день летали на вертолете вокруг Большого каньона. Раньше я никогда не делал ничего подобного».



Мужчина обнаружил, что большинство клиенток не планируют заниматься с ним сексом. «Они платят за то, чтобы с ними сходили на вечеринку или на свадьбу, и да, иногда я сплю с ними, но это не то, что у мужчин, которые обычно нанимают эскортниц только ради секса», — говорит он.



«Самый странный запрос, который мне встречался, был у крутой бизнес-леди, которая хотела, чтобы я приехал к ней в офис под видом персонального тренера, — рассказывает мужчина. — Ей хотелось устроить что-то в духе "50 оттенков серого" в собственном офисе. Было очень забавно».



Некоторые предложения приходится отвергать. «Один парень связался со мной и сказал, что желает, чтобы я занимался сексом с его женой, а он будет нюхать мои ботинки и ноги, — говорит мужчина. — Несколько раз звонил, в итоге я его заблокировал, потому что меня это совершенно не возбуждает». От секса при включенном Skype для мужа клиентки и изготовления домашнего порно он также отказался.

