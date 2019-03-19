Порошенко призвал развивать в Карпатах туризм

Карпаты - чрезвычайно привлекательный для туризма регион, где нужно не лес рубить, а привлекать туда туристов.



Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета регионального развития Ивано-Франковской области, сообщает корреспондент Укринформа.



"Карпаты невероятно интересные для туристов! Не лес рубить, а туристов привлекать!", - подчеркнул Порошенко.



Глава государства уверил, что рост потока гостей в Карпатском регионе создаст "невероятные возможности" для малого и среднего бизнеса.



