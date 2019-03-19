Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — цитирует его заявление «Интерфакс».

Временно исполнять обязанности президента страны до новых выборов будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.



Сам Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий законопроект был принят парламентом в мае 2018 года.



Также Назарбаев останется во главе партии «Нур Отан».



Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В 2015 году он бы переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.



В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.