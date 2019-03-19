Сборная Украины отправится из Лиссабона с заработанными очками - Коноплянка

Полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка поделился своими ожиданиями от старта команды Андрея Шевченко в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года.



Евгений Коноплянка на открытой тренировке национальной сборной Украины по футболу, в частности, отметил, что верит в свою команду, которая отправится после матча против Португалии из Лиссабона с заработанными очками.



“Мы не будем бояться Португалию. Нам надо выйти на поле и показать свой уровень игры. Мы нашли ее, она у нас выходила в Лиге наций. Я верю, что мы вылетим из Лиссабона с заработанными очками.



Люксембург — проходной соперник для Украины? Не стоит так говорить. Футбол наказывает тех, кто недооценивает своих противников”, - цитирует Коноплянку пресс-служба Федерации футбола Украины.



Как сообщал Укринформ, 18 марта футболисты сборной Украины провели открытую тренировку в преддверии стартового матча отбора чемпионата Европы-2020 против команды Португалии (22 марта). С трибун киевского НСК "Олимпийский" за ними наблюдали около 2 тысяч болельщиков.

