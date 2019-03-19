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- Обязанности президента Казахстана до выборов будет исполнять спикер сената парламента Токаев
Обязанности президента Казахстана до выборов будет исполнять спикер сената парламента Токаев
Исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента", - сказал Н.Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.
Во вторник глава государства Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. Он продолжит возглавлять Совбез республики.
"Вы все эти годы доверяли мне. Для меня было счастье служить народу. Я склоняю голову и благодарю. Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать (работать - ИФ) главой Совбеза и партии "Нур Отан", - сказал Н.Назарбаев.
Согласно Конституции, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента; при невозможности председателя сената принять на себя полномочия президента они переходят к председателю мажилиса парламента; при невозможности председателя мажилиса принять на себя полномочия президента они переходят к премьер-министру республики.
Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики, складывает с себя соответственно полномочия председателя сената, председателя мажилиса, премьер-министра. В этом случае замещение вакантных государственных должностей осуществляется в порядке, предусмотренном Конституцией.
Н.Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.
В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.
В своем обращении Н.Назарбаев также подтвердил, что сохранит пост главы Совбеза страны.
Законом "О Совете безопасности Республики Казахстан" устанавливается, что Н.Назарбаеву, как первому президенту страны - Елбасы (лидер нации), пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности.
Закон определяет правовой статус, основы деятельности, задачи и функции Совбеза. К задачам Совбеза относятся рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов и организация в этих направлениях. Вместе с тем по решению председателя Совбеза могут рассматриваться и другие задачи в соответствии с законодательством.
Совет безопасности Казахстана был создан в 1991 году как консультативно-совещательный орган, образуемый президентом страны для выработки решений по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности республики, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.