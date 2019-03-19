Из Лондона в Сидней за 4 часа: в Британии разработали гиперзвуковой двигатель

Британская компания Reaction Engines разработала новый гиперзвуковой двигатель, с помощью которого перелет из Лондона в Сидней можно будет совершить всего за четыре часа — на обычном лайнере это займет 20 часов.







Об этом сообщает Naked Science.



"Скорость транспортного средства на таком двигателе будет в пять раз превышать скорость звука. Испытания футуристического корабля пройдут в Колорадо, в то время как основная часть двигателя уже прошла предварительную проверку", - говорится в сообщении.



Новый реактивный двигатель, в производстве которого заинтересованы такие компании, как Rolls-Royce и Boeing, получил название Sabre. Отмечается, что он может считаться частично реактивным и частично ракетным и основан на новой технологии теплообмена и предварительного охлаждения. Вбирая воздух на малых высотах, его принцип вместе с тем больше похож на принцип работы ракеты.



По словам программного директора Reaction Engines Шона Дрисколла (Shaun Driscoll), двигатель Sabre сможет не только осуществлять быструю транспортировку между двумя самыми дальними точками Земли в пределах атмосферы, снизив тем самым время воздушных перелетов, но и позволит раздвинуть границы космических полетов, отправляя корабли прямо на орбиту без нескольких ступеней ракетного топлива.

