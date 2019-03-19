Левый берег смоет фекалиями. Киеву грозит коммунальная катастрофа из-за авантюры Пантелеева

Міський голова Києва зовсім з’їхав з глузду та всіляко хоче обмежити доступ до будівництва навіть шляхом залиття фекаліями всього району Осокорки - після диверсії на мості.



«Розібрати міст над колектором на житловому масиві Осокорки»- з такою пропозицією під час засідання голів районних рад виступив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Рішення, на думку чиновника, може завадити будівництву нового ЖК «Патріотика на озерах». Проте посадовець в бажанні зупинити законне будівництво не взяв до уваги, що такий метод призведе до екологічної катастрофи в одному з густонаселених районів столиці. У разі демонтажу мосту не буде куди спускати стічні води.



В мережі з`явилась інформація, про те, що представники від КМДА негласно звертаються до активістів ГО «Екопарк», Київводоканал, МНС, щоб ті вчинили/організували страшну провокацію і створили екологічну катастрофу на Осокорках - пошкодили колектор- щоб витекли нечистоти та лайно! Лише таким способом, після програних всіх судів, мерія на чолі з Віталієм Кличком- може зупинити законне будівництво ЖК «ПАТРІОТИКИ НА ОЗЕРАХ».



Інвестори будівництва б'ють на сполох, адже київська влада вдається до нових способів залишити понад 500 сімей без житла. Замість того, щоб виконувати рішення судів, які підтвердили законність будівництва, та захистити права громадян.



Примітно, що чиновники замість розв'язання нагальних проблем у житлово-комунальній сфері Києва, ремонту автошляхів після зимового періоду та боротьби із реальними незаконними забудовами блокують зведення виключно одного ЖК.



Зазначимо, що у Києві є цілий перелік мостів, які потребують капітального ремонту. Частина шляхопроводів збудована у 1950-1970 роках. Раніше столична влада заявила про готовність вкласти у відновлення та модернізацію цих інфраструктурних об'єктів мільярди гривень. Наразі розпочалась реконструкція Шулявського шляхопроводу. Споруда протягом десяти років перебувала в аварійному стані. Обіцянки відремонтувати міст кияни чули від трьох міських голів. У 2017 році на шляхопроводі стався обвал, а реконструкція стартувала лише 16 березня 2019 року. Терміни виконання робіт та їхня вартість викликала обурення серед киян. У планах столичних чиновників реконструювати міст протягом року і закопати у споруду понад мільярд гривень. При цьому в усьому світі технологічні процеси займають пару місяців і потребують менших фінансових затрат.



У ЗМІ з'явилась інформація, що підрядника виконання робіт ще не обрали, а торги, які, вже пройшли, ще має перевірити АМКУ. Тож цілком імовірно, що будівництво розтягнеться на кілька років.



Загалом у Києві 5 мостів потребують ремонту. Серед аварійних об'єктів – шляхопровід вулицею Теліги над вулицею Кирилівською, де в липні 2018 року стався зсув землі під час потужної зливи. Надзвичайні погодні умови виявили недоліки реконструкції мосту над Кирилівською, яка була проведена раніше.



Раніше на цьому ж мосту сталась масштабна аварія. Фура влетіла у величезну яму і паралізувала рух транспорту.



Занепокоєння викликає стан опор мосту Патона, який сполучає Лівий та Правий береги Дніпра. Щодня цей шляхопровід витримує велике автотранспортне навантаження



Ще один міст у Києві, міст Метро, взагалі кілька років тому було визнано обмежено працездатним. Там вже заборонено рух великовантажного транспорту. Попри сумнівний стан конструкцій статус аварійного шляхопровід може отримати не раніше, ніж у 2022 році.

