В Украине 20 марта местами будет мокро

В Украине продолжат идти дожди из-за циклона Igor, который зацепит "хвостом" нашу страну 20 марта. Но мокро будет не везде, да и температура воздуха будет в районе 10 градусов. Об этом написала на своей странице в Facebook синоптики Наталия Диденко.



По ее словам, завтра вся континентальная Европа погрузится в солнце и голубое небо благодаря антициклону Hannelore, который охватит континент сухой воздушной массой. А вот в Украине погода будет не везде солнечной.



"В Украине также особо серьезного ничего не предвидится, только атмосферный фронт какого-то далекого циклона Igor затронет слабыми дождями центр и север, ночью – запад (в Карпатах возможен мокрый снег), а вечером еще и Харьковскую область. Юг Украины, большинство центра и востока будут в сухой погоде", – написала Диденко.



Температура воздуха в Украине будет отличаться: на западе, севере и в центре днем ​​в среду ожидается 6-9 градусов тепла, на юге, востоке и в районах центрального Днепра 10-16 градусов.

