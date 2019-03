Трейлеры "Мстителей" стали популярнейшими в истории

Трейлеры к блокбастеру Мстители: Финал набрали рекордное количество просмотров, став самыми популярными в истории кино. При этом первый трейлер оказался популярнее второго. Об этом отмечено в Twitter-сообщении Marvel Studios.



Первый трейлер к фильму собрал 289 миллионов просмотров за сутки, а второй - 268 миллионов. Тройку лидеров замыкает проморолик к предыдущей картине Мстители: Война бесконечности.



"Спасибо, величайшие фанаты во вселенной, за то, что две недели подряд делаете "Капитан Марвел" фильмом номер один, и делаете все что угодно, чтобы посмотреть трейлер "Мстителей: Финал" 268 миллионов раз за 24 часа", - отметили представители компании в своей публикации.





Whatever it takes. Watch the brand-new trailer for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. In theaters April 26. pic.twitter.com/rqJKEI1WAY