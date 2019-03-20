Ученые впервые увидели рождение двойной звезды

Астрономы впервые смогли наблюдать зарождение двойной звезды. Это явление было обнаружено на расстоянии 5500 световых лет от Земли. Об этом пишет Nature Astronomy.



В ходе исследования специалисты использовали радиотелескоп ALMA. Двойная система включает два больших небесных тела, масса которых превосходит солнечную почти в 18 раз.



Звезды расположены внутри молекулярного облака. Густое скопление пыли и газа ощутимо затрудняет возможность изучения бинарных систем.



Однако, вы ходе наблюдений ученые установили, что в облаке IRAS07299-1651 содержатся два объекта. Один - "первичная" центральная звезда, второй - формирующееся "вторичное" светило.



Вращаются небесные тела вокруг друг друга с периодом в 600 земных лет. При этом расстояние между ними составляет 180 астрономических единиц.



Также установлено, что вторичное светило образуется в результате фрагментации диска, возникающего вокруг первичного. Тогда меньший "брат" начинает поглощать материю старшего, в итоге превращаясь в его "близнеца".

