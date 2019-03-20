Ученые впервые увидели рождение двойной звезды

Ученые впервые увидели рождение двойной звезды

Астрономы впервые смогли наблюдать зарождение двойной звезды. Это явление было обнаружено на расстоянии 5500 световых лет от Земли. Об этом пишет Nature Astronomy.

В ходе исследования специалисты использовали радиотелескоп ALMA. Двойная система включает два больших небесных тела, масса которых превосходит солнечную почти в 18 раз.

Звезды расположены внутри молекулярного облака. Густое скопление пыли и газа ощутимо затрудняет возможность изучения бинарных систем.

Однако, вы ходе наблюдений ученые установили, что в облаке IRAS07299-1651 содержатся два объекта. Один - "первичная" центральная звезда, второй - формирующееся "вторичное" светило.

Вращаются небесные тела вокруг друг друга с периодом в 600 земных лет. При этом расстояние между ними составляет 180 астрономических единиц.

Также установлено, что вторичное светило образуется в результате фрагментации диска, возникающего вокруг первичного. Тогда меньший "брат" начинает поглощать материю старшего, в итоге превращаясь в его "близнеца".