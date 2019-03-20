Надежный застройщик - залог успешной инвестиции

Девелоперская компания SAGA Development на украинском рынке недвижимости сравнительно недавно, но уже завоевала признание инвесторов. Качественные материалы и высокий уровень выполнения строительных работ, креативные общественные пространства, эргономичные планировки квартир, инновационные технологии — ключевые моменты, на которых акцентирует внимание застройщик.

Знакомство с SAGA Development

Строительная компания SAGA Development основана в 2016 году. В феврале 2018-го уже был сдан первый объект — ЖК NEW YORK Concept House. Полный перечень проектов, реализацией которых застройщик занимается сейчас, можно найти на официальном сайте. Самые популярные комплексы:

RYBALSKY;

CHICAGO Central House;

RESIDENT Concept House;

KANDINSKY Odessa Residence;

HAPPY HOUSE.

Отличительная черта комплексов от SAGA Development — эффектная архитектура. Здания выделяются на фоне городского ландшафта.

Девелоперская компания реализует полифункциональные объекты недвижимости. В первую очередь застройщик приступает к обустройству общественных пространств. На территории большинства ЖК запланирован подземный или наземный паркинг, в том числе и для велосипедов, спортивная и детская площадки, зарядные станции для электрокаров. Насыщенная внутренняя инфраструктура — преимущество проектов. Как правило, первые этажи отводят под коммерческие объекты — beauty-центры, кафе, рестораны, продуктовые магазины, бутики, фитнес-клубы и др.

SFERA living system

В комплексах SAGA Development запланирована автоматизированная система управления домом SFERA living system. Она состоит из мобильного приложения SFERA (поддерживается на Android и iOS), управляющей компании ATMOSFERA и системы «умный дом». Мобильное приложение SFERA представляет собой единый центр управления. С его помощью жильцы смогут оперативно решать бытовые вопросы. Возможности, которые доступны пользователям: оплата счетов за коммунальные услуги, заказ услуг клининга, дистанционное открытие двери подъезда гостям, вызов сантехника и др.

Недавно компания запустила в работу чат-бота, посредством которого инвесторы смогут поддерживать связь с сотрудниками отдела сервиса.

Клиенты SAGA Development могут приобщиться к клиентскому техническому контролю, которым предусмотрено посещение строительной площадки.

За более детальной информацией обращайтесь в отдел продаж. Телефоны есть на официальных сайтах проектов SAGA Development.