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Надежный застройщик - залог успешной инвестиции
Девелоперская компания SAGA Development на украинском рынке недвижимости сравнительно недавно, но уже завоевала признание инвесторов. Качественные материалы и высокий уровень выполнения строительных работ, креативные общественные пространства, эргономичные планировки квартир, инновационные технологии — ключевые моменты, на которых акцентирует внимание застройщик.
Знакомство с SAGA Development
Строительная компания SAGA Development основана в 2016 году. В феврале 2018-го уже был сдан первый объект — ЖК NEW YORK Concept House. Полный перечень проектов, реализацией которых застройщик занимается сейчас, можно найти на официальном сайте. Самые популярные комплексы:
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RYBALSKY;
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CHICAGO Central House;
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RESIDENT Concept House;
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KANDINSKY Odessa Residence;
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HAPPY HOUSE.
Отличительная черта комплексов от SAGA Development — эффектная архитектура. Здания выделяются на фоне городского ландшафта.
Девелоперская компания реализует полифункциональные объекты недвижимости. В первую очередь застройщик приступает к обустройству общественных пространств. На территории большинства ЖК запланирован подземный или наземный паркинг, в том числе и для велосипедов, спортивная и детская площадки, зарядные станции для электрокаров. Насыщенная внутренняя инфраструктура — преимущество проектов. Как правило, первые этажи отводят под коммерческие объекты — beauty-центры, кафе, рестораны, продуктовые магазины, бутики, фитнес-клубы и др.
SFERA living system
В комплексах SAGA Development запланирована автоматизированная система управления домом SFERA living system. Она состоит из мобильного приложения SFERA (поддерживается на Android и iOS), управляющей компании ATMOSFERA и системы «умный дом». Мобильное приложение SFERA представляет собой единый центр управления. С его помощью жильцы смогут оперативно решать бытовые вопросы. Возможности, которые доступны пользователям: оплата счетов за коммунальные услуги, заказ услуг клининга, дистанционное открытие двери подъезда гостям, вызов сантехника и др.
Недавно компания запустила в работу чат-бота, посредством которого инвесторы смогут поддерживать связь с сотрудниками отдела сервиса.
Клиенты SAGA Development могут приобщиться к клиентскому техническому контролю, которым предусмотрено посещение строительной площадки.
За более детальной информацией обращайтесь в отдел продаж. Телефоны есть на официальных сайтах проектов SAGA Development.