«Нефтегаз» хочет сделать «Укрнафте» анбандлинг. Кабмин против

Страна прочно встала на путь анбандлинга. Следом за расчленением газового гиганта «Нефтегаза» (ГТС – отдельно), о чем мы уже не раз писали, и аналогичного подхода к рынку электричества и НЭК «Укрэнерго», о чем мы рассказали на прошлой неделе, у Андрея Коболева появилась идея разделить «Укрнафту». На газ и нефть. Причем газ – «Нефтегазу», а нефть – Коломойскому. Но Кабмин не поддерживает ни Коболева, ни разделение. А тем временем подходит к концу второй суд по «Укрнафте». Первый «Нефтегаз» проиграл...



На днях появилось сообщение, что 28 марта 2019 года как раз накануне первого тура президентских выборов состоится общее собрание акционеров ПАО «Укрнафта», на котором изменят формат наблюдательного совета и уволят его главу – английского «свадебного короля» Марка Роллинза.



Инициатором увольнения Роллинза является «Нефтегаз Украины», владеющий 50%+1 акций «Укрнафты». Но не это главное. Больше скажу: «декоронация» Роллинза – простая формальность. Он и сам не против покинуть высокооплачиваемую должность от греха подальше, учитывая, что с 2016 года по «Укрнафте» плотно работают Генеральная прокуратура и НАБУ.



Они ведут расследование эпизода с выводом 3,99 млрд. грн из дочерней структуры «Полтаванефтегаз» на фирмы группы «Приват». Считается, что в общей сложности в течение 2015-2016 годов из компании вывели около 18,7 млрд. И все это – после прихода нового правления во главе с Марком Роллинзом. Так что бежать ему сам Бог велел.



Цель перестановок в набсовете «Укрнафты» и смены кадрового состава заключается в очередном анбандлинге. Суть «расчлененки» на этот раз, как сазано выше, в передаче всего газового бизнеса компании – «Нафтогазу», а нефтяного – «Привату». После чего стороны должны прекратить судебные терзания друг друга, в которых Коломойский пока преуспел больше Коболева. В чем же суть сделки и почему против нее выступает Кабмин?



Но Коломойский ослушался. И подал иск в Лондонский суд. В «Нефтегазе» отнеслись к этому легкомысленно и... проиграли. В апреле 2018 года Лондонский суд оставил в силе акционерное соглашение, подписанное в 2010 году, посчитав, что закон обратной силы не имеет. Бонусом к победе стала компенсация в 2,7 млн. фунтов кипрским оффшорам

Еще осенью прошлого года ныне увольняемый Марк Роллинз пожаловался, что не может получить от Кабмина одобрения на старт процесса анбандлинга. В данном случае – передачи газодобывающих активов компании в состав нового ООО. После чего эти активы должен был выкупить НАК «Нефтегаз»

Для справки. «Укрнафта» – крупнейший частный добытчик нефти и газа в стране. Она владеет 1936 нефтяными и 168 газовыми скважинами, а также тремя газоперерабатывающими заводами для производства сжиженного газа и конденсата. Под контролем компании находятся 43 буровые установки и сеть из 537 АЗС.Группа «Приват», владеющая 40% акций, фактически контролировала компанию через свой менеджмент с 2003 года. В апреле 2015-го были приняты изменения в закон об акционерных обществах, подготовленные министром экономики Айварасом Абромавичусом. По новому закону кворум собрания акционеров был снижен с 60% до 50%, но только в компаниях, где государству принадлежит 50% и более процентов акций (у «Нефтегаза» в «Укрнафте» – 51%). Он также обязывал акционеров решать все споры в украинских судах.Но Коломойский ослушался. И подал иск в Лондонский суд. В «Нефтегазе» отнеслись к этому легкомысленно и... проиграли. В апреле 2018 года Лондонский суд оставил в силе акционерное соглашение, подписанное в 2010 году, посчитав, что закон обратной силы не имеет. Бонусом к победе стала компенсация в 2,7 млн. фунтов кипрским оффшорам.Это встревожило команду Андрея Коболева, поскольку в судах находится еще один иск – на этот раз более дорогой: «Укрнафта» требует от государства $5,4 млрд. за проданный 10 лет назад газ, потерю дивидендов, снижение стоимости акций. Правда, и государство хочет от «Укрнафты» 10 млрд. грн налогового долга. И чья возьмет пока неясно.Именно поэтому в «Нефтегазе» созрел план разделения «Укрнафты» и выкупа ее газового бизнеса. Именно выкупа. За бюджетные деньги. Никто ничего дарить друг другу не собирается. У олигархов по-другому не бывает.На выкуп (т.е. на приобретение активов АО «Укрнафта») нужно 34 млрд. грн. «Нефтегаз» заложил их в свой финансовый план, но Министерство финансов и Министерство экономического развития посчитали расходы на покупку активов «Укрнафты» завышенными.Минфин написал, что «отсутствуют какие-либо обоснования относительно правовых оснований и целесообразности указанной покупки, согласования акционеров, финансово-экономические расчеты об эффективности этих расходов». А МЭРТ со своей стороны заметил, что у него отсутствует информация о согласовании с Кабмином передачи нефте- и газодобывающих активов «Укрнафты», в уставный капитал других субъектов хозяйствования».Ничего удивительного. Премьер Владимир Гройсман главу «Нефтегаза» Андрея Коболева на дух не переносит. Даже пытается сковырнуть его с должности при помощи кадрового конкурса. С какой стати ему помогать Коболеву «разруливать» многолетнее противостояние с «Приватом» по «Укрнафте»?!А Коболев как бы уже и договорился со всеми заинтересованными лицами (Кабмин у нас выходит незаинтересованным, – автор). И даже собирался купить 4,062 м³ природного газа по цене, определенной формулой импортного паритета, чтобы «Укрнафта», могла погасить свой налоговый долг, составляющий уже больше 32 млрд. грн.Чего же Коболев такой добрый к Коломойскому? Может, он сторонник Зеленского? Или просто не хочет второго судебного процесса в Лондоне? В любом случае легко съехать с темы ему не удастся.Еще осенью прошлого года ныне увольняемый Марк Роллинз пожаловался, что не может получить от Кабмина одобрения на старт процесса анбандлинга. В данном случае – передачи газодобывающих активов компании в состав нового ООО. После чего эти активы должен был выкупить НАК «Нефтегаз».В Кабинете министров опровергли блокирование разделения «Укрнафты». И ответили, что писем от Роллинза не получали. Министр Кабинета министров Александр Саенко якобы лично почтовый ящик проверил.Тогда в СМИ появился скриншот документа Кабмина, который указывал, что письмо все же было получено. Но ответ на него поступил лишь сейчас, когда Минфин и МЭРТ сказали свое категорическое нет выделению 34 млрд. грн на выкуп доли в «Укрнафте».Как поведет себя дальше Коболев, который тоже находится в подвешенном состоянии из-за «плясок» вокруг его должности, пока спрогнозировать непросто. Да и выборы не за горами. Судя по всему, именно их исход и решит судьбу нефтяного анбандлинга.