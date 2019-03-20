Ненависть по-польски

Статистика прокуратуры Польши указывает на то, что за последние два года количество преступлений на основе ненависти к украинцам выросла на 150 случаев. Но это очень заниженные данные. Польский омбудсмен, проведя в этой сфере исследования, выяснил, что сообщают о нападениях лишь 5% жертв. И только в Малопольском воеводстве граждане Украины более 44 тысяч раз страдали от дискриминации.

Начнем с информации из краевой прокуратуры. По словам следователей, трудно говорить о вспышке агрессии против представителей других национальностей. «Преступность в Польше растет в целом, поэтому не удивительно, что растет и количество нападений на почве ненависти», — сказал изданию представитель прокуратуры, добавив, что в процентном отношении в стране не много ксенофобских нападений. На протяжении многих лет таких примерно 0,14% от всех совершенных в Польше преступлений.



Откуда тогда рост нападений на украинцев и мусульман, о котором свидетельствуют данные самой прокуратуры? «В обществе растет понимание, что такое преступления такой категории. Поэтому люди все чаще сообщают о них», — сказала директор департамента досудебных производств Барбара Своробович. По ее мнению, в Польше все больше людей получают доступ к интернету. А именно в сети часто дело доходит до нарушения прав из-за предубеждений, религиозной или этнической ненависти.



Эту последнюю категорию преступлений прокуратура делит на четыре категории: нападения против представителей конкретных национальностей или религиозно-этнических групп: цыган, евреев, украинцев и мусульман. Из статистики следует, что, если стало снижаться количество зарегистрированных нападений на цыган и евреев, то за последние два года выросло число пострадавших украинцев и мусульман (Если в 2015 году было зафиксировано 37 атак против граждан Украины, то в 2017-м таких случаев было 190).



Просто мы любим не любить



Однако, польский омбудсмен считает, что данные прокуратуры — это лишь едва 5% от всех совершенных преступлений. Потому что пострадавшие по тем или иным причинам часто не сообщают в полицию о насилии.



Откуда такой вывод? Бюро омбудсмена провело исследование и попыталось подсчитать количество проявлений вербальной и невербальной агрессии, а также других видов дискриминации, с которыми сталкивались украинцы в Малопольском воеводстве. Для начала на основе данных Министерства внутренних дел Польши было выяснено, сколько украинцев живет в регионе. После этого эксперты провели опрос среди украинцев и уже на этой основе сделали подсчет количества случаев ксенофобии против граждан Украины. Как оказалось, только в Малопольском воеводстве могло произойти 44,5 тысячи таких преступлений.



Кроме того, прокуратура признает, что проблема более серьезна, чем о ней свидетельствуют цифры. И зарегистрированные в системе правосудия 1,5 тысячи преступлений — это лишь вершина айсберга. Почему так происходит? Иногда трудно определить, было ли преступление действительно совершено на основании этнической ненависти. «Этот пункт очень плохо прописан. Прокурор должен, например, назначить филологическую или религиоведческую экспертизу, чтобы утверждать, что конкретная формулировка действительно соответствует описанию преступления на почве ненависти», — сказала Своробович. Более того, много правонарушений вообще не классифицированы как таковые, что могут быть совершены на основании ксенофобии.



Но есть и другие причины, почему в стране не фиксируют все преступления на основе ненависти. Часто жертвы и сами не сообщают об этом, потому что, например, живут в Польше нелегально. Иногда же они молчат, потому что работают без надлежащего разрешения. Иногда потерпевшие говорят, что не сообщили о нападении, потому что не доверяют полиции и не знают процедур. Появляются и ответы вроде «работаю здесь, живу здесь, поляки меня приняли, зачем мне жаловаться на один единственный случай».



По мнению представителей Бюро омбудсмена, эту ситуацию легко можно было бы изменить. «Даже если бы мы проводили небольшую кампанию, ориентированную на меньшинство, то на символическом уровне она была бы очень важна», — рассказывает Яцек Мазурчак. По его мнению, иногда достаточно и простого плаката, говорящего, что в информировании о преступлении нет ничего плохого.



Как ведут себя жертвы?



Исследования бюро омбудсмена Польши выявило, что самым частой причиной дискриминации в стране стало этническое или национальное происхождение. «На это посетовали 49% опрошенных», — сказала эксперт Магдалена Куруш. В 2015 году было 35% таких атак, а в 2016 — уже 44%. Как реагируют на это сами жертвы? Больше половины украинцев сказали, что избегают разговоров на украинском языке в общественных местах. Более трети мусульман не одеваются так, как того требует их религия (например, женщины надевают куртки с капюшоном, чтобы скрыть платок). Почти половина жертв преступлений на почве ненависти — выходцев из Африки — пытается скрыть цвет кожи, чтобы не подвергать себя неприятностям (например, они носят рубашки с длинными рукавами, чтобы как можно большая часть тела была закрыта).



Агрессия имеет и психологические последствия. 18% украинцев признались, что имели серьезные проблемы с депрессией. То же самое касается почти четверти мусульман. Более 35 процентов опрошенных усиливают бдительность, находясь вне дома, и борются с неожиданными эмоциональными реакциями.



Преступление на почве ненависти в Уголовном кодексе



Все на самом деле согласны с тем, что, если бы преступления на почве ненависти были введены в Уголовный кодекс, было бы не только легче вести дела против подозреваемых, но и у жертв преступлений было бы больше смелости сообщать об них. «Я убежден, что если бы было соответствующее определение [подобных преступлений] в уголовном кодексе, это значительно повлияло на общественное сознание», — считает прокурор Збигнев Вержбовски из краевой прокуратуры. Дискуссия о том, что считать преступлением на почве ненависти, разбивается о включении в перечень преступлений нападений в отношении сексуальных меньшинств.



Источник: Newsweek Polska



