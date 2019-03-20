Сегодня отмечается Международный день счастья

Сегодня, 20 марта, отмечается Международный день счастья. Эту дату ввели для того, чтобы подчеркнуть важность счастья для каждого человека, а также общее стремление к нему всех людей в мире.



Введен праздник был в 2012 году резолюцией ООН №66/281. Учредители Дня счастья убеждены в важности осознания того, что стремление к счастью является одной из ключевых целей человечества.



Инициатива учреждения этого дня поступила из небольшой страны Бутаны. Принято считать, что именно там проживают счастливейшие люди в мире.



Традиционно в Международный день счастья организуют лекции и тренинги, на которых участники рассказывают о том, какое значение несет в себе счастье каждого человека.



Праздник этот отмечается практически во всех странах мира, и люди стремятся в этот день поздравлять друг друга виртуальными открытками, стихами и делать другие приятные вещи.

